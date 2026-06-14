Deportes — 14.06.2026 —
Australia sorprendió a Turquía y arrancó el Mundial 2026 con un sólido triunfo
Los Socceroos se impusieron 2 a 0 en Vancouver y comenzaron con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo. Turquía dominó por momentos, pero chocó con la falta de eficacia.
Australia debutó este sábado con una importante victoria en el Mundial 2026 al derrotar 2 a 0 a Turquía en Vancouver, por la primera fecha del Grupo D.
El conjunto oceánico golpeó en los momentos justos y supo sostener la ventaja frente a un rival que tuvo más tiempo la pelota, pero careció de profundidad y efectividad en los metros finales.
Durante gran parte del primer tiempo, Turquía manejó la iniciativa y trató de instalarse en campo rival, aunque sin generar demasiadas situaciones claras de peligro.
Sin embargo, en la primera respuesta a fondo de Australia llegó la apertura del marcador.
El joven delantero Nestory Irakunda aprovechó un contraataque, superó en velocidad a Merih Demiral y definió con categoría para marcar el 1 a 0.
El gol cambió el desarrollo del partido y obligó a los europeos a adelantar todavía más sus líneas.
En el cierre de la primera mitad y también durante el arranque del complemento, Turquía estuvo cerca del empate a partir de los intentos de sus principales figuras.
Tanto Arda Güler como Hakan Calhanoglu probaron desde diferentes posiciones, aunque sin lograr vulnerar a la defensa australiana.
Mientras los Socceroos resistían y apostaban al contragolpe, apareció el segundo golpe.
Connor Metcalfe sacó un potente remate desde afuera del área y sentenció el 2 a 0 definitivo, resultado que dejó a Australia en una posición muy favorable dentro del grupo.
Con este resultado, el Grupo D quedó abierto y con gran expectativa de cara a la segunda fecha.
En la próxima jornada, Paraguay y Turquía protagonizarán un duelo clave para mantenerse con chances de clasificación, mientras que Australia y Estados Unidos se enfrentarán por la cima de la zona.