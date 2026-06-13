Las 10 ciudades de América Latina en mayor riesgo por olas de calor

Un estudio realizado por la Universidad de Oxford advirtió que varias ciudades de América Latina presentan un nivel de vulnerabilidad extremo frente a las olas de calor, en un contexto marcado por el avance del cambio climático y las desigualdades sociales.

La investigación, publicada en la revista científica Sustainable Cities and Society, analizó el riesgo climático en 205 ciudades con más de un millón de habitantes y concluyó que más del 95% de las urbes con mayor riesgo se encuentran en el Sur Global.

El trabajo no evaluó únicamente las temperaturas máximas, sino también factores sociales y urbanos que condicionan la capacidad de adaptación de cada ciudad.

Entre las variables consideradas aparecen la humedad, la edad de la población, los niveles de pobreza, la cobertura arbórea y el costo de la electricidad.

Según el estudio, las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, provocando efectos graves como aumento de la mortalidad, fallas en infraestructura y pérdidas económicas.

En América Latina y el Caribe, la ciudad con mayor nivel de riesgo detectado fue Barranquilla, en Colombia, que ocupa el puesto 11 del ranking mundial.

Luego aparecen:

Puerto Príncipe (Haití) – puesto 19

– puesto 19 Manaos (Brasil) – puesto 27

– puesto 27 Guayaquil (Ecuador) – puesto 44

– puesto 44 Goiania (Brasil) – puesto 46

– puesto 46 Mérida (México) – puesto 47

– puesto 47 Lima (Perú) – puesto 52

– puesto 52 Cali (Colombia) – puesto 54

– puesto 54 San Luis Potosí (México) – puesto 56

– puesto 56 Maracaibo (Venezuela) – puesto 60

A nivel global, las ciudades consideradas más vulnerables fueron Basora (Irak), Ahmedabad (India) y Bamako (Malí).

Los investigadores remarcaron además que evaluar solamente la temperatura puede resultar “engañoso” al momento de medir el verdadero riesgo climático que enfrenta una ciudad.

Por eso, el estudio buscó incorporar indicadores sociales y económicos para determinar qué tan preparadas están las distintas poblaciones para soportar fenómenos extremos de calor.