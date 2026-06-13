Trump aseguró que el acuerdo con Irán “está previsto” para este domingo, pero Teherán puso dudas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el acuerdo entre Washington e Irán “está previsto” para ser firmado este domingo, aunque desde Teherán evitaron confirmar esa fecha y señalaron que todavía restan definiciones.

“El acuerdo está programado para firmarse mañana”, escribió Trump en su red social Truth Social, donde además afirmó que, una vez concretada la firma, “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”.

El mandatario estadounidense sostuvo además que la relación de su gobierno con Irán “es muy diferente y mucho mejor que la que han tenido las administraciones anteriores”.

“Esperemos que todo este proceso se desarrolle de forma rápida, fácil y sin contratiempos”, agregó.

Sin embargo, desde el gobierno iraní enfriaron las expectativas sobre una firma inmediata del entendimiento.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, aseguró que la posibilidad de firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos “es alta”, aunque aclaró que eso “no será mañana”.

“Habrá que esperar y ver el momento exacto de la firma. Aunque no será mañana, no se puede descartar que ocurra en los próximos días”, explicó.

El funcionario iraní remarcó además que Teherán mantiene una postura de “extrema cautela” antes de cerrar cualquier acuerdo definitivo con Washington.

Las declaraciones cruzadas se producen luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara previamente que la firma de un acuerdo de paz era inminente y que podría concretarse dentro de las próximas 24 horas.