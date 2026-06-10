El Papa bendijo la Sagrada Familia de Barcelona y cuestionó a quienes creen en Jesús pero promueven guerras

El papa León XIV visitó este miércoles la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, donde encabezó una misa solemne e inauguró la Torre de Jesucristo, la estructura más alta del emblemático templo diseñado por Antoni Gaudí.

Durante la ceremonia, el pontífice dejó un fuerte mensaje contra la guerra y sostuvo que quienes creen en Jesús no pueden “promover la guerra” ni “matar al inocente”, en declaraciones interpretadas como una crítica implícita a la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump.

La visita del Papa coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y marcó un momento histórico para la basílica, que con la finalización de la Torre de Jesucristo alcanzó los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en la iglesia católica más alta del mundo.

“Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, expresó León XIV ante miles de fieles y autoridades presentes, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

El pontífice volvió además a manifestarse en defensa de los migrantes y reiteró su postura crítica respecto del concepto de “guerra justa”, al que ya había cuestionado semanas atrás en referencia al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese contexto, León XIV sostuvo que la misión de la Iglesia es “predicar la paz” y afirmó que tiene el “deber moral de expresarse” frente a los conflictos armados.

Durante la homilía, el Papa definió a la Sagrada Familia como “un signo de unidad y concordia” y aseguró que el templo “parece tener brazos para invitar a cada uno a escuchar la palabra de Dios”.

También destacó el carácter simbólico de la obra de Gaudí y señaló que la basílica “sigue siendo una obra en construcción”, al considerar que la vida cristiana “es siempre un camino y un proyecto que Dios lleva a cabo”.

La Sagrada Familia es uno de los monumentos más visitados de España y uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos de Barcelona.