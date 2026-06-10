Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y Trump advirtió: “Ahora tendrán que pagar las consecuencias”

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este martes luego de que el Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmara el inicio de una nueva serie de bombardeos contra múltiples objetivos iraníes, en medio de un fuerte endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump.

La ofensiva fue presentada oficialmente como una respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde Washington señalaron que los ataques forman parte de una respuesta más amplia frente a lo que definieron como una “agresión continua e injustificada” por parte de Irán.

“Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ahora tendrán que pagar las consecuencias”, escribió Trump en su red social Truth Social. Además, calificó al régimen iraní como “el matón de Oriente Medio” y aseguró que gran parte de sus capacidades militares “ya ni siquiera existen”.

El mandatario estadounidense también sostuvo que el ejército iraní “es un completo desastre” y afirmó que tanto la Armada como la Fuerza Aérea del país persa fueron “totalmente derrotadas”.

Los ataques estadounidenses comenzaron durante la tarde de este martes por orden directa de Trump, según confirmó el CENTCOM a través de un comunicado publicado en redes sociales. Previamente, el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, había anticipado que las fuerzas militares norteamericanas estarían “ocupadas esta noche” ejecutando órdenes presidenciales.

Poco antes de los bombardeos, medios iraníes reportaron la activación de sirenas aéreas en Teherán y explosiones en las ciudades de Sirik, Minab y Bandar Abbas.

Según la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, los ataques estadounidenses provocaron daños en torres de comunicación y destruyeron depósitos de agua y otras infraestructuras en distintas zonas del país.

En respuesta, las fuerzas iraníes lanzaron ataques contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio, incluyendo objetivos ubicados en Jordania, Kuwait y Baréin, aunque desde Washington relativizaron el alcance de esos bombardeos.

Además, autoridades iraníes advirtieron que están preparadas para atacar “objetivos estratégicos” de Estados Unidos en Asia occidental si continúan las ofensivas militares.

“Las Fuerzas Armadas iraníes están plenamente preparadas y si los estadounidenses emprenden alguna acción agresiva se enfrentarán nuevamente a duras respuestas”, señaló una fuente militar citada por la agencia iraní Tasnim.

En paralelo, el gobierno iraní confirmó que revisará la continuidad de las negociaciones diplomáticas con Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, sostuvo que “el proceso diplomático no se desarrolla en el vacío” y afirmó que actualmente no existen condiciones mínimas para avanzar en el diálogo.

La Cancillería iraní también pidió a los países de Oriente Medio que impidan que sus territorios sean utilizados por Estados Unidos e Israel para lanzar nuevas operaciones militares contra Irán.

Con este nuevo intercambio de amenazas y ataques, el conflicto en Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos meses y vuelve a poner en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático entre Washington y Teherán.