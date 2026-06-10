Tras meses de tensión, hubo un acuerdo parcial entre el Gobierno y las universidades públicas

Luego de más de dos años de conflicto, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo para actualizar salarios y reforzar partidas destinadas al funcionamiento del sistema universitario. Sin embargo, el entendimiento no implica el cierre definitivo de la disputa, ya que tanto rectores como sectores gremiales confirmaron que continuarán las acciones judiciales vinculadas al financiamiento universitario.

El acuerdo fue formalizado este miércoles durante una reunión en el Palacio Sarmiento, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los gremios docentes. La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33%, dividida en un aumento del 21,33% en junio y otro 3% en octubre.

Además de la actualización salarial, el entendimiento incluye una partida extraordinaria de $800.000 millones, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano. Las becas Progresar, en cambio, no fueron incorporadas en esta revisión.

La negociación se produjo luego de semanas de conversaciones y en medio de un escenario marcado por marchas federales, paros docentes, tomas universitarias y reclamos judiciales. Según trascendió, uno de los principales puntos de tensión fue el pedido del Gobierno para que las universidades desistieran de las demandas vinculadas a la Ley de Financiamiento Universitario, algo que finalmente no ocurrió.

Desde distintos sectores universitarios señalaron que el conflicto continúa abierto porque la discusión de fondo sigue en la Justicia. La controversia se originó tras la suspensión, mediante decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que establecía una recomposición salarial más amplia y mayores recursos para el sistema universitario.

En ese contexto, algunas organizaciones gremiales consideraron que la propuesta representa un avance respecto de la situación actual, aunque remarcaron que todavía está lejos de compensar la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023. Además, aclararon que el acuerdo deberá ser evaluado por los cuerpos orgánicos y sindicatos de base antes de quedar plenamente ratificado.

Las negociaciones fueron encabezadas por el subsecretario Álvarez en representación del Gobierno, mientras que por el CIN participaron su presidente y vicepresidente, los rectores Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro.

En los últimos meses, las autoridades universitarias habían advertido sobre el impacto de la crisis presupuestaria y salarial en el funcionamiento de las casas de estudio. Según datos difundidos por el CIN, miles de docentes dejaron el sistema universitario en medio del deterioro salarial y de las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades públicas.