Deschamps salió a respaldar a Mbappé: “Somos más fuertes con él”

Didier Deschamps salió a respaldar públicamente a Kylian Mbappé en la previa del Mundial 2026, en medio de las críticas y cuestionamientos que rodean al capitán de la selección de Francia por algunas actitudes dentro del grupo y por su rendimiento reciente.

El delantero del Real Madrid quedó en el centro de la escena en los últimos días tras la difusión de imágenes y versiones sobre supuestos cortocircuitos dentro del plantel francés. Entre ellas, trascendieron episodios con N'Golo Kanté y una conversación revelada por el diario L'Équipe en la que Ousmane Dembélé le habría reclamado un mayor compromiso defensivo.

A eso se sumó la polémica generada por su salida de la concentración luego del amistoso ante Irlanda del Norte. Aunque la ausencia había sido autorizada por motivos personales, algunos aficionados cuestionaron que viajara a Madrid y aparecieran imágenes junto a la actriz Ester Expósito.

Frente a ese escenario, Deschamps decidió respaldar a su principal figura y destacó la importancia que tiene para el seleccionado francés. "Siempre pienso, y lo vuelvo a decir hoy, que somos más fuertes con él", aseguró el entrenador, quien dejará su cargo una vez finalizada la Copa del Mundo.

El técnico también recordó que Mbappé atravesó meses complejos antes de la última Eurocopa y consideró que las críticas suelen amplificarse por la magnitud de su figura. "De una forma u otra, siempre se va a hablar de él. Hoy se escucha más a la minoría porque es la que más ruido hace, mientras que la mayoría permanece en silencio", afirmó.

Deschamps también se refirió a los cuestionamientos que recibe el delantero por la temporada del Real Madrid y remarcó que la exigencia sobre él es mayor que sobre el resto de los futbolistas.

"Cuando el Real Madrid no gana títulos, es evidente que él es tan responsable como el resto del plantel. Sin embargo, por el hecho de ser Kylian, se le exige y se le culpa todavía más. Y lo mismo ocurre en la selección francesa", sostuvo.

El entrenador destacó además el rol de liderazgo que ejerce Mbappé dentro del grupo y defendió su desempeño como capitán de Les Bleus. "Kylian es hoy nuestro capitán. No lidera de la misma forma que Hugo Lloris porque tienen personalidades diferentes, pero asume ese papel a la perfección tanto dentro como fuera de la cancha", explicó.

"Sabe perfectamente que cuando habla ya no lo hace a título personal, sino en representación de todo el grupo", agregó.

Francia llegará al Mundial como uno de los principales candidatos al título y buscará que Mbappé sea nuevamente la referencia futbolística de un equipo que aspira a conquistar su tercera estrella. Mientras tanto, Deschamps dejó en claro que no piensa alimentar las polémicas y que sigue considerando al delantero como una pieza fundamental para las aspiraciones del conjunto francés.