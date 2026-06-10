Cattalini: “Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia”

La diputada socialista Lionella Cattalini celebró la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender al juez federal Gastón Salmain y enviarlo a juicio político, y sostuvo que "se trata de un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que nadie está por encima de la ley".

"Quiero destacar la actuación del Consejo de la Magistratura, que tomó una decisión firme frente a un caso de enorme gravedad institucional. Salmain no podía seguir ocupando un juzgado federal ni tomando decisiones que afectan la vida de los ciudadanos mientras enfrenta acusaciones tan graves de corrupción", afirmó.

La legisladora recordó que desde el primer momento denunció públicamente la situación y reclamó que el organismo avanzara sin demoras. "Durante meses sostuvimos que las acusaciones que pesan sobre Salmain eran absolutamente incompatibles con el ejercicio de la función judicial. Una persona con antecedentes de corrupción y procesada por hechos de esta magnitud no puede ocupar un cargo de semejante responsabilidad", señaló.

Cattalini remarcó además que la suspensión era una medida indispensable para resguardar la credibilidad de la Justicia. "Cuando existen sospechas tan graves de corrupción, el silencio y la indiferencia no son una opción. Las instituciones tienen la obligación de actuar y hoy el Consejo estuvo a la altura de esa responsabilidad", expresó.

Asimismo, sostuvo que la decisión adoptada constituye un primer paso, pero que el proceso debe continuar. "Ahora esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento actúe con la misma celeridad y avance rápidamente hacia una definición. La sociedad necesita respuestas y no puede tolerar más demoras en un caso de esta gravedad", indicó.

Finalmente, Cattalini fue contundente: "Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia como cualquier ciudadano. Si se comprueban los hechos que se le imputan, tiene que ir preso. Rosario necesita una Justicia federal independiente, transparente y libre de corrupción. No puede haber privilegios para quienes juraron hacer cumplir la ley".