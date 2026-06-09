EE.UU. le negó el ingreso al Mundial a un árbitro somalí pese a tener visa válida

El árbitro somalí Omar Artán denunció que las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron el ingreso al país pese a contar con una visa válida para participar del Mundial.

El episodio ocurrió este lunes en el aeropuerto internacional de Miami, donde el juez africano fue retenido por agentes migratorios y posteriormente obligado a regresar a Turquía, país desde el cual había viajado hacia Estados Unidos.

Artán había sido preseleccionado para integrar el cuerpo arbitral de la Copa del Mundo y podría convertirse en el primer representante de Somalia en participar de un Mundial.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no informaron oficialmente los motivos por los cuales se le impidió el ingreso al país.

Tras conocerse la situación, el árbitro expresó públicamente su malestar y aseguró sentirse profundamente decepcionado por lo ocurrido.

“Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, declaró en una entrevista con The New York Times.

Además, agregó: “Creo que tienen un problema con mi país”.

El caso generó repercusiones en medio de distintas controversias vinculadas al inicio del Mundial y a las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos.

Por su parte, la FIFA sostuvo que no interviene en los procesos migratorios definidos por los países anfitriones y señaló que, por el momento, la situación del árbitro no tendrá cambios.

Artán había recibido reconocimiento internacional por su trayectoria y por su trabajo dentro del arbitraje africano, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del fútbol somalí en los últimos años.