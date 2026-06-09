Pullaro anunció obras por $ 4.350 millones para transformar el Parque Garay y el Acceso Oeste

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmaron este martes un acuerdo para ejecutar un plan de obras urbanas que demandará una inversión provincial de $ 4.350 millones y que incluirá la renovación integral del Parque Garay y la transformación del acceso oeste de la capital provincial.

El convenio fue presentado como parte de las intervenciones previstas de cara a los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre del próximo año en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Según se informó oficialmente, las obras apuntan a mejorar la infraestructura urbana, la movilidad y distintos espacios públicos estratégicos de la capital provincial, con el objetivo de dejar además un legado permanente para la ciudad una vez finalizado el evento deportivo.

Durante la firma del acuerdo, Pullaro sostuvo que la provincia tiene “el inmenso desafío de llevar adelante el evento deportivo más importante de América Latina” y consideró que los Juegos Suramericanos representan “una oportunidad para mostrar esta ciudad, a su gente y la riqueza de su historia”.

El mandatario también defendió la continuidad de la inversión pública y aseguró que Santa Fe atraviesa “una inversión récord en obra pública”, con más de “2.160 millones de dólares destinados a infraestructura en 29 meses”.

Por su parte, Poletti destacó “la magnitud de las intervenciones previstas” y afirmó que permitirán “recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad urbana y poner en valor distintos sectores de la ciudad”.

La mayor parte de la inversión estará destinada al Parque Garay, donde se ejecutarán obras por $ 3.850 millones. El proyecto contempla la remodelación de la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés del Litoral.

Entre las intervenciones previstas, se reconvertirá la pileta de 75 metros de diámetro en una plataforma multipropósito para ampliar sus usos durante todo el año. Además, se renovarán juegos infantiles, senderos peatonales y sectores recreativos del parque.

También se realizará el reasfaltado de la pista de ciclismo “Clodomiro Cortoni”, tareas de bacheo en calles internas y una ampliación del Imusa con nuevas áreas de atención.

El acuerdo incluye además una inversión de $ 500 millones para transformar el acceso oeste de la ciudad, en el tramo final de la autopista Rosario-Santa Fe y su continuidad por calle Iturraspe.

La obra abarcará aproximadamente 1.500 metros y se ejecutará en dos etapas. Según se indicó, incluirá repavimentación, construcción de bicisendas, mejoras en cruces peatonales, incorporación de áreas verdes, recambio de luminarias, señalización y nuevo mobiliario urbano.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las intervenciones buscan mejorar la capacidad operativa y urbana de la capital santafesina durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos y consolidar obras permanentes para la ciudad.