Condenaron a la pareja dueña de los perros que atacaron a Diego Román en Recreo

La Justicia condenó este lunes a Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega, dueños de la jauría de perros que provocó la muerte de Diego Román en Recreo en 2019. El fallo fue dictado por el juez Pablo Busaniche en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, en el cierre del juicio oral y público iniciado el pasado 27 de mayo.

Reyes fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que Vega recibió una pena de tres años de prisión condicional. Ambos fueron considerados coautores del delito de homicidio culposo.

La investigación y la acusación estuvieron a cargo de los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, quienes habían solicitado condenas por homicidio con dolo eventual y, de manera subsidiaria, por homicidio culposo, figura finalmente aplicada por el magistrado.

Tras conocerse el veredicto, los representantes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que aguardarán los fundamentos de la sentencia para analizar una posible apelación. “No hay dudas de que el magistrado consideró acreditado que los perros de Reyes y Vega mataron a Diego”, señalaron.

Según sostuvo la Fiscalía durante el juicio, los condenados conocían el comportamiento agresivo de los animales y habían sido advertidos previamente sobre situaciones similares. Además, afirmaron que la pareja sabía que al momento del hecho había un niño desaparecido en las inmediaciones del predio rural donde se encontraba la jauría.

Los fiscales remarcaron que los acusados “incumplieron deliberadamente sus deberes de cuidado” y señalaron que los animales permanecían sin medidas adecuadas de control o cerramiento.

De acuerdo con la investigación, Diego Román fue atacado entre el 3 y el 4 de julio de 2019 en un campo de Recreo. Entre los perros involucrados había un rottweiler, raza considerada potencialmente peligrosa por ordenanzas locales que establecen cuidados especiales para sus propietarios.

La Fiscalía sostuvo además que los dueños de los animales no implementaron medidas de seguridad como bozales, correas o espacios de contención que evitaran riesgos para terceros.

El caso generó una fuerte conmoción pública en nuestra región y durante el juicio familiares y allegados del niño realizaron distintas manifestaciones frente a los tribunales reclamando justicia.