Colón no pasó del empate ante Bolívar y perdió terreno en la tabla

Por Santotomealdía

Colón empató 0 a 0 este domingo como local ante Ciudad Bolívar, en un partido correspondiente a la 17ª fecha de la Primera Nacional, y volvió a dejar una imagen preocupante frente a su gente. Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán cayó al quinto puesto de la Zona B y quedó a cinco puntos del líder, Deportivo Morón.

El Sabalero tuvo un primer tiempo aceptable, en el que mostró iniciativa y generó las situaciones más claras para abrir el marcador. Sin embargo, volvió a fallar en la definición y en el complemento se apagó por completo, ofreciendo una versión muy pobre desde lo futbolístico.

La primera llegada clara del encuentro fue para Colón a los 8 minutos, con un centro de Nacho Lago que conectó Alan Bonansea, aunque la pelota se fue apenas desviada.

Con el correr de los minutos, el equipo rojinegro comenzó a dominar el desarrollo y tuvo las oportunidades más importantes de la etapa inicial. A los 26’, Lago sacó un gran remate que pegó en el travesaño y estuvo muy cerca del gol.

Poco después, a los 29’, Bonansea ganó de cabeza tras un centro y cuando la pelota parecía ingresar, un defensor de Bolívar alcanzó a despejar sobre la línea. Tres minutos más tarde, el delantero sabalero volvió a quedar mano a mano, pero el arquero Rufinetti respondió con una gran atajada para sostener el cero.

La visita apenas inquietó con un remate lejano de Caraballo que controló sin problemas Matías Budiño.

Después de un primer tiempo en el que Colón había sido superior, el complemento mostró otra cara del equipo de Medrán. El rendimiento cayó notoriamente y el Sabalero prácticamente no logró generar peligro. La única aproximación clara llegó recién a los 40 minutos, cuando Bonansea remató cruzado desde un ángulo cerrado y la pelota se fue desviada.

Los cambios tampoco lograron modificar el desarrollo. Ingresaron Godoy, Toledo, Ibarra e Ingravidi, quien hizo su debut en Primera División, pero Colón nunca encontró claridad ni profundidad para romper el empate.

Ciudad Bolívar, una de las revelaciones del campeonato, se llevó un punto importante de Santa Fe y mantuvo su solidez, especialmente en condición de visitante.

Para Colón, en cambio, el empate volvió a dejar dudas futbolísticas y preocupación por un presente irregular: apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y continúa perdiendo terreno en la pelea por los primeros puestos.