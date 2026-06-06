León XIV llamó a superar la polarización durante su visita a España

En su primera visita a España como pontífice, el papa León XIV hizo un fuerte llamado a la unidad y pidió dejar atrás los discursos que profundizan las divisiones políticas y sociales, en un contexto marcado por la tensión política interna y el debate sobre temas como la inmigración, la corrupción y las políticas sociales.

El Pontífice arribó este sábado a Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de la primera visita de un papa al país en 15 años y de un viaje que combina actividades religiosas, encuentros institucionales y mensajes dirigidos a una Europa atravesada por múltiples desafíos.

Durante su discurso de bienvenida, León XIV instó a los dirigentes y a la sociedad española a evitar las simplificaciones y promover una cultura del diálogo. "La tentación de ganar popularidad alimentando las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir", advirtió.

Además, pidió avanzar hacia una mayor valoración de la diversidad y la complejidad social. "Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes para pasar de las simplificaciones estériles a una apreciación fecunda de la complejidad", expresó.

El Papa también puso el foco en los jóvenes y reclamó mayores esfuerzos en materia educativa para fortalecer la convivencia democrática y el respeto mutuo. En ese sentido, señaló que España puede desempeñar un papel relevante dentro de Europa por su tradición histórica de intercambio cultural y convivencia entre distintas comunidades.

La visita se desarrolla en un momento especialmente sensible para la política española. El gobierno de Sánchez enfrenta cuestionamientos de la oposición por distintos escándalos de corrupción, mientras continúan los debates sobre inmigración y políticas sociales que han profundizado la confrontación entre los principales espacios políticos.

Uno de los momentos más destacados del viaje será el discurso que León XIV pronunciará ante las dos cámaras del Parlamento español, un hecho sin precedentes en la historia del país.

La agenda del Pontífice también contempla encuentros con víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica, en el marco de un proceso de reconocimiento y reparación impulsado por el Vaticano. Además, visitará Barcelona y posteriormente las Islas Canarias, donde mantendrá reuniones con migrantes y organizaciones humanitarias.

En ese último destino participará de una ceremonia en homenaje a las personas que murieron intentando cruzar el Atlántico hacia Europa, una problemática sobre la que el Papa ha manifestado reiteradamente su preocupación.

León XIV, nacido en Estados Unidos y con ascendencia española, ya había visitado el país en numerosas ocasiones antes de ser elegido Papa. Sin embargo, esta es su primera gira oficial en territorio español desde su llegada al Vaticano y una de las más importantes de su pontificado hasta el momento.