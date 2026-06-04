La provincia estudia la desregulación de la RTO impulsada por Nación

Por Santotomealdía



El Gobierno de Santa Fe confirmó que continúa evaluando la posibilidad de adherir, de manera total o parcial, a la reforma nacional de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), impulsada por la administración de Javier Milei a través de una reciente reglamentación publicada en el Boletín Oficial.

Mientras avanza ese análisis, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) aclararon que en la provincia no habrá cambios inmediatos y que el sistema vigente continuará funcionando bajo las mismas condiciones actuales.

La reforma impulsada por Nación habilita nuevas modalidades para realizar las inspecciones técnicas vehiculares, incluyendo la posibilidad de que talleres mecánicos, concesionarias e importadores puedan efectuar controles. Además, el esquema propone una mayor desregulación en los valores del servicio y cambios en la frecuencia de las revisiones.

El secretario de la APSV, Carlos Torres, explicó que Santa Fe todavía no tomó una decisión definitiva respecto de la adhesión al nuevo régimen. “Como provincia podemos adherir, podemos no adherir o podemos adherir parcialmente”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que el objetivo es evaluar “qué es lo que más le conviene a los santafesinos”.

Actualmente, Santa Fe cuenta con un sistema regulado de revisión técnica que funciona a través de 28 talleres habilitados distribuidos en distintos puntos del territorio provincial. Además, los valores del servicio están regulados y vinculados a la evolución del precio de los combustibles.

Uno de los puntos sobre los cuales la provincia ya marcó diferencias con la propuesta nacional es la extensión de los plazos para realizar las inspecciones.

Torres adelantó que el Gobierno santafesino no está de acuerdo con ampliar de tres a cinco años el plazo para la primera revisión de vehículos cero kilómetro. Según explicó, existen registros provinciales que muestran una importante cantidad de anomalías detectadas en los controles iniciales.

“Nosotros tenemos un observatorio donde miramos qué daños tienen los vehículos”, señaló el funcionario al defender la continuidad de controles periódicos estrictos vinculados a la seguridad vial.

Desde el sector encargado de realizar las inspecciones también surgieron críticas hacia la reforma nacional. El director de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, cuestionó especialmente la posibilidad de que talleres mecánicos o concesionarias realicen revisiones técnicas.

Según sostuvo, esa modalidad podría generar un “conflicto de intereses”, ya que el mismo establecimiento que detecta una falla podría luego ofrecer la reparación correspondiente.

“Eso transforma en nula la revisión porque deja de ser un diagnóstico independiente”, afirmó.

Además, López consideró que la seguridad vial debería ser el eje central de cualquier modificación al sistema y advirtió que una parte importante de los siniestros viales está relacionada con fallas mecánicas.

Por el momento, quienes deban realizar la RTO en Santa Fe deberán continuar utilizando el esquema vigente. La decisión final sobre una eventual adhesión dependerá de las evaluaciones que realice el Gobierno provincial en los próximos días.