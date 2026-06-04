Clara García en Agroactiva: “En Santa Fe creemos que un Estado eficiente es el mejor aliado del desarrollo productivo”

De recorrida por Agroactiva en Armstrong, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, puso de relieve “el crecimiento continuo” de la exposición, escenario en el que “la provincia de Santa Fe muestra el potencial de su agro-bio-industria, tan reconocida en el mundo y que cada año aumenta en producción, en calidad, en investigación, en avances tecnológicos”.

La legisladora también participó de la inauguración del stand de Santa Fe y, en ese marco, también destacó “el acompañamiento permanente de un gobierno provincial como el que encabeza Maximiliano Pullaro, gestionando un Estado austero pero eficiente”. En tal sentido, valoró la posibilidad brindada a más de 600 empresas para mostrar su producción en el espacio oficial y generar nuevos nexos comerciales. También las herramientas de financiación puestas a disposición: “Son 116.000 millones de pesos en distintas herramientas crediticias para adquirir maquinaria, modernizarse, incorporar tecnología. Todo lo contrario de lo que sucede a nivel nacional –señaló-, donde el Estado se ha retirado y no asume responsabilidades mínimas, como reparar las rutas por donde esta misma producción sale al mundo. En Santa Fe se puede ver otro modelo de país”, afirmó.

“Es este gobierno provincial el que tomó un préstamo por 150 millones de dólares para realizar las obras de infraestructura que espera el complejo portuario del Gran Rosario hace tanto tiempo y que son imprescindibles para poder canalizar el flujo vehicular que circula por todo ese nodo logístico en cada campaña”, ejemplificó.

“El campo también es industria, investigación, servicios, logística; es una cadena productiva con muchos eslabones que termina convirtiendo a nuestra región en el mayor polo exportador del mundo. Son divisas que ingresan a la Argentina, pero también muchos puestos de trabajo para nuestra gente”, remarcó García.

La titular de la Cámara baja visitó los stands de diversas empresas santafesinas, y aprovechó la fecha (3 de junio, en coincidencia con la conmemoración del surgimiento del movimiento “Ni Una Menos”) para poner en valor “el rol de las mujeres rurales que ponen de sí lo mejor puertas adentro, tranqueras adentro y en las luchas que han dado para retener sus campos y, hoy por hoy, estar mano a mano liderando en el trabajo, en la investigación, en el periodismo rural”.



