Carlos Clemente: “La Argentina necesita diálogo real, no hay tiempo de tabula rasa”

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, realizó un análisis sobre la actualidad política nacional y sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa que requiere mayor capacidad de diálogo, acuerdos y construcción colectiva.

Al describir el contexto actual, señaló que el país enfrenta “una carrera de resistencia y no de velocidad”, una definición con la que buscó reflejar la complejidad del escenario económico, político y social que atraviesa la gestión nacional.

En ese marco, destacó la importancia de reconocer errores y avanzar hacia un cambio real en las formas de diálogo, tanto hacia el interior del país como en el plano internacional.

Clemente afirmó que “nadie se salva solo y nunca nadie deja de necesitar algo”, y consideró que esa idea “debería ser una premisa para el segundo semestre nacional de 2026”.

Asimismo, sostuvo que la situación actual exige pragmatismo y capacidad de gestión. “Ya no hay tiempo ni en lo macro ni en lo micro para empezar de cero, ya no hay tiempo de tabula rasa”, afirmó.

El rol de la política

Al referirse al debate público y a las posiciones que intentan desvincular los problemas actuales de las decisiones políticas, Clemente expresó: “Es claro que esta ‘omisión’ tiene que ver con la posición explícita de negar la existencia de lo político en la incertidumbre y en las ausentes condiciones de certidumbre, lo cual, obviamente, lleva a una posición política ambigua, porque al velar esta realidad se niega al conjunto de actores políticos y económicos que se benefician directa e indirectamente en todos sus ámbitos. Técnicamente, quienes afirman esta realidad de apoliticismo terminan por actuar políticamente, favoreciendo a grupos legales e ilegales específicos”.

Según explicó, la incertidumbre económica y social no puede analizarse al margen de las decisiones políticas, ya que ambas dimensiones se encuentran estrechamente vinculadas.

Consensos y democracia

En el tramo final de su reflexión, Clemente hizo referencia a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y evitar que las disputas internas terminen afectando la capacidad de construir acuerdos.

“La alternancia en el poder enriquece el suelo de la democracia”, citó Clemente a Winston Churchill, aunque inmediatamente agregó una advertencia sobre el comportamiento de parte de la dirigencia política.

“Excepto cuando se persiguen intereses partidistas personales, pensando en las próximas elecciones, como vemos en dirigentes nacionales día a día, que psicológicamente no han podido superar la idea de la falta de sustento propio en el gobierno, sumergiéndose en una interna que no lleva a ningún lado y solo perjudica a quienes depositan sueños y esperanzas en que nuestro país tenga diálogo, consenso real y no estemos dando pasos atrás ni al costado, sino hacia adelante todos juntos”, concluyó.