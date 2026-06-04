Israel y Líbano acordaron un nuevo alto el fuego con mediación de Estados Unidos

Israel y el Líbano alcanzaron un nuevo acuerdo de alto el fuego tras una ronda de negociaciones trilaterales desarrollada en Washington con mediación de Estados Unidos, en un intento por poner fin a las hostilidades que persisten en la frontera común.

Según el comunicado conjunto difundido al término de las conversaciones, el entendimiento establece el cese de las acciones armadas y queda sujeto a la interrupción total de los ataques por parte de Hezbolá, además del repliegue de todos los integrantes de esa organización al norte del río Litani.

El documento también señala que ambas partes aceptaron avanzar en la creación de zonas piloto bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas Libanesas, excluyendo la presencia de actores armados no estatales. La iniciativa busca fortalecer la seguridad en el sur del Líbano y reducir los focos de tensión en la región fronteriza.

Como parte de los compromisos asumidos, Israel y el Líbano acordaron continuar el diálogo y volverán a reunirse el próximo 22 de junio en Washington para dar seguimiento a la implementación de las medidas pactadas y abordar los temas pendientes.

El nuevo entendimiento llega después de que un alto el fuego acordado el mes pasado no lograra frenar completamente los enfrentamientos entre las partes. Ante ese escenario, Estados Unidos impulsó una nueva instancia de negociación para intentar consolidar una tregua más duradera.

En ese contexto, el Departamento de Estado estadounidense destacó que ambos países reafirmaron que no tienen intenciones hostiles entre sí y manifestaron su voluntad de continuar las conversaciones directas para generar confianza mutua, resolver las diferencias existentes y avanzar hacia un acuerdo más amplio que contribuya a la estabilidad regional.