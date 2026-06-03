A 11 años de Ni Una Menos, Santa Fe fue escenario de una masiva movilización

Por Santotomealdía



Miles de personas participaron este miércoles de una nueva movilización de Ni Una Menos en la ciudad de Santa Fe, al cumplirse 11 años de la histórica marcha del 3 de junio de 2015, que marcó un punto de inflexión en la visibilización de la violencia de género en Argentina.

La concentración comenzó frente a la Municipalidad y desde allí las columnas avanzaron hacia la Plaza 25 de Mayo, donde se realizó la lectura del documento consensuado por las organizaciones convocantes. La movilización reunió a colectivos feministas, organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos.

Bajo la consigna “Hartxs, cansadxs y endeudadxs, pero juntxs y organizadxs”, la convocatoria de este año estuvo atravesada por el reclamo de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y Dulce Candia, de 17 años, en Misiones.

Con el correr de la tarde, la Plaza 25 de Mayo y las calles aledañas quedaron colmadas por manifestantes. Según consignaron medios de la capital provincial, la movilización se extendió por varias cuadras del centro santafesino.

Durante la lectura del documento, integrantes de la Mesa Ni Una Menos plantearon preocupaciones vinculadas a las condiciones de vida de las juventudes y el impacto de la crisis económica. En ese marco, señalaron que la falta de empleo, vivienda y perspectivas de futuro profundiza situaciones de vulnerabilidad y afecta especialmente a mujeres y diversidades.

Además de los reclamos históricos contra la violencia de género, la movilización incluyó pedidos de mayor acceso a la justicia, fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y asistencia, y defensa de los derechos conquistados por mujeres y diversidades.

La jornada también estuvo marcada por el reclamo de justicia y búsqueda de Mónica Aquino, la mujer desaparecida en la ciudad de Santa Fe. Durante la movilización estuvo presente su madre, Mirta, quien reiteró el pedido de respuestas en torno a la investigación y agradeció el acompañamiento de las organizaciones sociales.

A once años de aquella primera convocatoria que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país, la marcha volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y los reclamos por políticas que garanticen protección, asistencia y acceso a la justicia para las víctimas.