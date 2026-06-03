Condenaron a 9 años y 6 meses de prisión al exasistente escolar acusado de abusar de una alumna de la escuela Macagno

La Justicia de Santa Fe condenó este miércoles a Tadeo Alejo Azcurra, exasistente escolar de la escuela Monseñor Macagno, a 9 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación de la víctima.

La sentencia fue dictada por el juez Lisandro Aguirre, luego de un juicio oral que se desarrolló durante seis jornadas en los tribunales de la capital provincial. Azcurra llegó al debate detenido y siguió la audiencia desde su lugar de detención.

La pena impuesta quedó por debajo de lo solicitado por las partes acusadoras. Durante los alegatos, la fiscal Jorgelina Moser Ferro había requerido una condena de 15 años de prisión, mientras que los abogados querellantes Agustina Taboada y Matías Pautasso solicitaron una pena de 18 años. Por su parte, la defensa, representada por el abogado Santiago Banegas, había pedido la absolución del acusado.

La causa se originó a partir de hechos denunciados en abril de 2024, cuando una alumna de 7 años que asistía a la escuela Macagno relató a sus padres una situación ocurrida dentro del establecimiento educativo. La denuncia fue presentada esa misma noche y dio inicio a una investigación que incluyó distintas medidas probatorias.

Entre los elementos incorporados a la causa se encuentran las declaraciones de la menor en Cámara Gesell, registros de las cámaras de seguridad de la institución educativa y estudios periciales realizados durante la investigación.

Según la hipótesis acusatoria que fue respaldada por el tribunal, el hecho ocurrió el 19 de abril de 2024 en un sector destinado a tareas de limpieza dentro de la escuela, donde Azcurra se desempeñaba como asistente escolar.

Tras conocerse la sentencia, la fiscal Moser Ferro destacó la colaboración brindada por la institución educativa durante la investigación. “La escuela se comportó excelente, enseguida guardaron videos y se pusieron a disposición para que se pudiera resguardar la situación”, afirmó.

La representante del Ministerio Público de la Acusación también señaló que durante la investigación no surgieron antecedentes previos vinculados al condenado y sostuvo que el trabajo realizado por el equipo investigador se desarrolló con convicción y respaldo probatorio.

Una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo, tanto la Fiscalía como la querella analizarán si presentan recursos contra el monto de la pena impuesta. También se espera que la defensa evalúe los pasos a seguir en instancias superiores.