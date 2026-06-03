Detuvieron a un joven por un intento de robo en Villa Adelina Oeste

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Villa Adelina Oeste, acusado de haber intentado cometer un robo. La detención se concretó en la intersección de Mosconi y Frenguelli.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados por el 911 tras una denuncia por una tentativa de robo y, a partir de las características aportadas sobre el sospechoso, lograron localizarlo mientras realizaban patrullajes preventivos por la zona.

Al momento de la identificación, los agentes secuestraron una réplica de arma de fuego que el joven llevaba consigo.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría 23ª por razones de jurisdicción, mientras que la Fiscalía de turno tomó intervención en la causa.