Crece la tensión en Bolivia: manifestantes mantienen cortes y crece la presión sobre el presidente Rodrigo Paz

La tensión política y social continúa creciendo en Bolivia, donde manifestantes mantienen bloqueos de rutas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en distintas regiones del país. Las protestas, que comenzaron hace más de tres semanas, están dirigidas contra el presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder y enfrenta reclamos por la crisis económica.

Durante las últimas horas se registraron nuevos incidentes en La Paz y otras zonas del país, donde efectivos policiales apoyados por militares intentaron despejar rutas bloqueadas para permitir el paso de alimentos y combustibles.

Las manifestaciones son impulsadas por sectores de la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras, transportistas, docentes y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes ahora exigen directamente la renuncia del mandatario.

Según informaron medios locales y agencias internacionales, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a grupos que intentaban avanzar hacia la Plaza Murillo, en el centro político de La Paz. En medio de los enfrentamientos se reportaron civiles, policías y periodistas heridos.

El Gobierno boliviano y las Fuerzas Armadas alertaron además sobre la aparición de grupos armados en algunas protestas y advirtieron que actuarán para garantizar la estabilidad institucional.

Este sábado, agentes antimotines y personal militar realizaron operativos con maquinaria pesada para retirar escombros y desbloquear caminos que mantienen parcialmente cercada a la capital boliviana.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció haber sufrido dos emboscadas mientras encabezaba uno de los operativos. “Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro. Sentí que mi vida estuvo en riesgo”, declaró el funcionario.

En paralelo, la Policía informó que logró rescatar a un agente que había sido retenido por manifestantes en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto. Según el parte oficial, el efectivo sufrió agresiones físicas y psicológicas.

En medio del conflicto, la Iglesia Católica pidió avanzar hacia un diálogo sincero entre el Gobierno y los sectores movilizados. Desde la Catedral de Santa Cruz, el monseñor René Leigue reclamó encontrar “una paz sin violencia y sin muerte”.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz analiza la posibilidad de endurecer las medidas de seguridad en caso de que fracasen las negociaciones para desactivar los bloqueos y frenar la escalada del conflicto.