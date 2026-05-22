La OMS elevó al máximo el nivel de alerta por el brote de ébola en Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó al nivel “muy alto” el riesgo nacional por el brote de ébola en República Democrática del Congo, ante el avance acelerado de la enfermedad y las dificultades para contenerla en medio del conflicto armado que atraviesa el país.

Según informó el organismo, hasta el momento se confirmaron 82 casos y siete muertes, aunque existen cerca de 750 casos sospechosos y al menos 177 fallecimientos que podrían estar vinculados al virus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el ébola “se propaga rápidamente” y explicó que la evaluación de riesgo pasó a ser “muy alta” a nivel nacional, “alta” en el plano regional y “baja” a nivel mundial.

El foco principal del brote se concentra en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, regiones afectadas por los enfrentamientos entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda.

Desde la OMS también señalaron que la violencia y la falta de infraestructura sanitaria complican las tareas de contención, especialmente en zonas con desplazados y comunidades aisladas.

En paralelo, la científica jefa del organismo, Sylvie Briand, informó que se evalúa utilizar el antiviral Obeldesivir en personas que tuvieron contacto con infectados para intentar prevenir el desarrollo de la enfermedad.

La situación se agravó además tras un ataque incendiario contra un centro de tratamiento de ébola en Rwampara, considerado uno de los epicentros del brote. El hecho ocurrió luego de que familiares de una víctima protestaran por las restricciones impuestas sobre los rituales funerarios, una de las principales vías de propagación del virus.

La OMS consideró que la combinación entre el avance de la enfermedad, la crisis humanitaria y la inseguridad en la región vuelve “profundamente preocupante” el escenario sanitario en el este del Congo.