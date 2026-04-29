Gran Bretaña aprobó una ley histórica para crear una generación libre de humo

Gran Bretaña promulgó una ley histórica sobre tabaco y cigarrillos electrónicos con el objetivo de avanzar hacia la primera generación libre de humo en el país. La medida fue anunciada oficialmente por el gobierno tras completar el proceso legislativo.

La normativa establece que será ilegal vender productos de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009, lo que implica que las nuevas generaciones no podrán acceder legalmente a cigarrillos en ningún momento de su vida.

El proyecto había sido aprobado por el Parlamento la semana pasada y recibió la sanción real, último paso formal para su entrada en vigencia. Según el Departamento de Salud y Asistencia Social, la iniciativa apunta a romper el ciclo de adicción al tabaco que se ha mantenido durante décadas.

Además, la ley incorpora medidas más estrictas sobre los cigarrillos electrónicos y productos de nicotina, incluyendo la prohibición de publicidad y patrocinio, así como nuevas facultades para limitar el empaquetado, la marca y la exhibición de productos que puedan resultar atractivos para niños y adolescentes.

Desde el gobierno británico destacaron que esta legislación representa un cambio profundo en la política sanitaria. El secretario de Estado de Salud y Asistencia Social, Wes Streeting, afirmó que se trata de “uno de los pasos más audaces de las últimas décadas para prevenir enfermedades antes de que siquiera comiencen”.

El tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte prevenible en Gran Bretaña, con alrededor de 80.000 fallecimientos anuales, según datos oficiales difundidos junto al anuncio.