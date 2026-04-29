Con gol de Julián Álvarez, Atlético Madrid rescató un empate ante Arsenal

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un partido cambiante que dejó la serie abierta de cara a la revancha en Inglaterra. El equipo dirigido por Diego Simeone reaccionó en el segundo tiempo y llegó al empate con un penal de Julián Álvarez, aunque no logró capitalizar sus mejores momentos.

El primer tiempo fue trabado y con pocas situaciones claras. El conjunto local intentó imponer condiciones, con la presencia de Julián Álvarez y Giuliano Simeone en ataque, pero le faltó precisión en los últimos metros. Arsenal, más ordenado, aprovechó su oportunidad sobre el cierre: Viktor Gyökeres ganó dentro del área, generó un penal en medio de las protestas del Atlético y lo cambió por gol con un remate firme.

En el complemento, el equipo español mostró otra intensidad. Con presión alta y mayor presencia ofensiva, empezó a empujar a su rival contra su arco y llegó al empate desde los doce pasos. Julián Álvarez ejecutó con potencia y dejó sin chances al arquero.

A partir de ahí, Atlético vivió sus mejores minutos. Generó varias situaciones claras, con Antoine Griezmann como principal referencia en ataque, y estuvo cerca de darlo vuelta con un remate que se estrelló en el ángulo. Sin embargo, no logró sostener ese dominio ni convertirlo en ventaja.

Con el correr de los minutos, Arsenal logró acomodarse en el partido y emparejó el desarrollo. El cierre tuvo polémica: el árbitro sancionó un penal para el Arsenal, pero la decisión fue revertida tras la intervención del VAR. En el tramo final, el equipo inglés avanzó en busca del triunfo, mientras que el local también tuvo una última chance en los pies de Nahuel Molina, cuyo remate pasó muy cerca.

Julián Álvarez encendió una señal de alarma tras pedir el cambio por una molestia en el tobillo izquierdo, aunque luego se lo vio en el banco sin signos evidentes de dolor, por lo que en principio no sería una lesión de gravedad.

El empate dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha en Londres, donde ambos equipos buscarán el pase a la final en un cruce que promete la misma intensidad.