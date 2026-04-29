Abren las inscripciones para nuevos cursos de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de mayo 2026 de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos. En esta oportunidad habrá dos fechas disponbles: el martes 5, de 8 a 15 horas, y el martes 19, de 13.30 a 20.30 horas, siempre en La Vieja Usina (Rivadavia 1660).

La capacitación es organizada por la Oficina de Auditoría y Control Alimentario y se desarrollará bajo modalidad intensiva, en una sola jornada. Además es requisito obligatorio para la obtención del Carnet Único de Manipulador de Alimentos.

El curso es gratuito, con cupos limitados, y constituye una instancia obligatoria para acceder al carnet habilitante, cuya expedición posterior posee un costo administrativo.

La inscripción debe realizarse de manera online a través del sitio oficial de ASSAL: www.assal.gov.ar, ingresando en la sección “Carnet de manipulación de alimentos”, seleccionando “Próximas capacitaciones”, buscando la sede Santo Tomé y completando el proceso de registro con correo electrónico para su posterior confirmación.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas capacitaciones, fundamentales para promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos, fortalecer la salud pública y garantizar estándares adecuados de seguridad alimentaria en toda la comunidad.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 342-4067177 o telefónicamente al 4748329, interno 133.