Por obras en la Autopista Santa Fe-Rosario, piden precaución y advierten posibles demoras

La provincia informó que avanza con trabajos de reparación en la Autopista Santa Fe-Rosario y, durante los próximos días, las tareas se concentrarán en un punto clave para el tránsito en la salida de la capital provincial.

Entre este miércoles 29 de abril y el martes 5 de mayo, las intervenciones se realizarán sobre el puente del río Salado, en la mano que va hacia Rosario. Se trata de un sector muy utilizado no solo por quienes circulan por la autopista, sino también como vía alternativa al puente carretero para conectar Santa Fe con nuestra ciudad, Sauce Viejo y otras localidades de la zona.

Los trabajos se llevarán adelante entre las 17.30 y la madrugada, con reducción a un solo carril, por lo que se prevén demoras, aunque no habrá cortes totales de circulación.

Desde Vialidad Provincial, su titular Pablo Seghezzo explicó que las tareas forman parte de un plan de recuperación de tramos deteriorados del corredor. “Ya estábamos trabajando en la zona durante la noche y hay sectores donde ya se puede circular sobre pavimento nuevo. En este caso, los últimos trabajos se concentran en el puente”, señaló.

En total, se intervienen unos cuatro kilómetros en este tramo y, una vez finalizada esta etapa, continuarán las tareas durante aproximadamente un mes más entre los kilómetros 116 y 118, en sentido hacia Santa Fe. Además, con este mismo contrato ya se realizaron reparaciones en el acceso a la ciudad, en cercanías de la intersección con Presidente Perón.

Desde el organismo pidieron a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución y prever demoras, especialmente en horarios de mayor circulación. “Sabemos que es un punto crítico del tránsito, pero es una intervención necesaria para mejorar la autopista”, indicaron, y recomendaron considerar caminos alternativos.

Las obras se enmarcan en un plan más amplio de mejoras sobre la traza, que incluye la finalización del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo y futuras ampliaciones en otros sectores del corredor.

