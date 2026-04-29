"No hay alto al fuego": Israel advierte que continuará los ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano

La situación en la frontera entre Israel y Líbano sigue lejos de estabilizarse. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, aseguró que “no hay alto el fuego” en el sur libanés y que las operaciones militares continuarán mientras persista cualquier amenaza contra las comunidades del norte israelí.

Durante una recorrida por zonas de despliegue, el militar explicó que las tropas se mantienen en una franja de seguridad con el objetivo de impedir ataques directos. Según sostuvo, esa línea ya está establecida, pero advirtió que podrían permanecer allí “el tiempo que sea necesario” para garantizar la protección de la población civil.

Zamir también remarcó que las fuerzas actúan sin restricciones operativas para desarticular posiciones del grupo Hezbollah. En ese sentido, afirmó que pueden intervenir incluso más allá del río Litani si detectan riesgos concretos, aunque aclaró que no buscan avanzar territorialmente sino neutralizar amenazas.

En paralelo, desde el lado libanés crecen los reclamos para frenar la escalada. El presidente Joseph Aoun exigió que Israel respete plenamente el alto el fuego antes de abrir cualquier instancia de negociación. “Los ataques no pueden continuar en estas condiciones”, planteó, al tiempo que confirmó gestiones con actores internacionales para sostener la tregua.

En los últimos días, Hezbollah reivindicó acciones contra fuerzas israelíes y las justificó como respuesta a supuestas violaciones del cese de hostilidades. Mientras tanto, Israel mantiene su presencia en una zona de hasta diez kilómetros dentro del sur libanés, donde también avanza con la destrucción de infraestructura considerada estratégica.

El escenario sigue siendo de alta tensión, con enfrentamientos esporádicos y posiciones enfrentadas sobre la vigencia real del alto el fuego. La posibilidad de abrir un canal de diálogo directo, incluso con mediación internacional, aparece condicionada por lo que ocurra en el terreno en los próximos días.