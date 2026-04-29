Esteban Andrada recibió 13 fechas de suspensión por agredir a un rival

El arquero argentino Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión tras la agresión a Jorge Pulido, capitán del Huesca, en el duelo entre Real Zaragoza y su clásico rival por la Segunda División de España.

La decisión fue tomada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que aplicó 12 fechas por la agresión y una más por la expulsión tras doble amonestación.

El hecho ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el ex Boca ya había sido expulsado. Según el acta arbitral, luego de ver la segunda amarilla por empujar a un rival con el juego detenido, Andrada reaccionó de manera violenta: corrió hacia Pulido y le dio un golpe en el rostro, que le provocó un hematoma en el pómulo izquierdo.

La acción desató una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos y obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para retirar al arquero del campo de juego.

En su resolución, el Comité consideró la conducta como especialmente grave, al tratarse de “un golpe directo en la cara, con fuerza excesiva” y en un contexto donde el juego ya estaba detenido. También valoró como agravantes que el futbolista se desplazó de forma deliberada hasta su rival y que mantuvo una actitud confrontativa incluso después de ser expulsado.

Además, remarcaron que el episodio no solo afectó al jugador agredido, sino que generó una situación de descontrol general que puso en riesgo a otros protagonistas del partido.

Tras lo ocurrido, Andrada pidió disculpas públicamente tanto a su club como a Pulido, y días después volvió a contactarlo de manera privada. “Estoy muy arrepentido”, expresó.

Por su parte, el entrenador del Zaragoza, David Navarro, señaló que el arquero está afectado por lo sucedido y remarcó que deberá asumir las consecuencias. “Ha cometido un error, lo va a pagar y ya está”, sostuvo.

El incidente también dejó otras sanciones: el arquero del Huesca, Dani Jiménez, recibió cuatro fechas por su participación en la pelea, mientras que el jugador del Zaragoza Tasende fue suspendido por dos partidos.

Con esta sanción, Andrada quedará fuera de las canchas por un período prolongado que incluso se estenderá hasta la próxima temporada, lo que abre interrogantes sobre su continuidad en el club.