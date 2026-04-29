Presentan un plan para desendeudar a trabajadores privados y públicos

El Gobierno de la provincia presentó este miércoles un plan orientado a aliviar el impacto de las deudas sobre los ingresos de trabajadores, jubilados y autónomos. La iniciativa apunta principalmente a quienes tienen descuentos por créditos en sus haberes y prevé mecanismos de refinanciación, junto con un nuevo tope para las deducciones salariales en el caso de los empleados públicos.

Según se informó en la presentación —encabezada por la vocera oficial Virginia Coudannes, el ministro de Economía Pablo Olivares y la secretaria de Función Pública Malena Azario— el programa comenzará a implementarse en los próximos días y combina medidas de alivio inmediato con herramientas de asesoramiento financiero.

Uno de los puntos centrales es la reducción del límite de afectación del salario por descuentos: pasará del 50% actual al 25% para los trabajadores estatales. A partir de ese nuevo tope, se buscará readecuar las deudas vigentes, ya sea mediante acuerdos de refinanciación con las entidades acreedoras o a través de la transferencia a otros organismos con mejores condiciones.

“Hay aspectos positivos en el contexto económico, pero también efectos colaterales. Este es uno de ellos, y decidimos intervenir para dar una respuesta concreta”, sostuvo Olivares durante el anuncio.

En los casos en que las entidades no acepten reformular las condiciones, el Estado provincial podrá intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia, con el objetivo de que la cuota mensual no supere el límite establecido.

Además, el plan incluye un reordenamiento del sistema de códigos de descuento —a través de un reempadronamiento de entidades— y la habilitación de nuevas líneas de crédito destinadas a unificar deudas. Estas opciones contemplan plazos de hasta 60 cuotas y un período de gracia de dos meses, aunque quienes accedan no podrán tomar nuevos préstamos por esa vía hasta cancelar el vigente.

Datos oficiales indican que el 33% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo y que, dentro de ese grupo, unos 12.000 superan el 25% de afectación. A esto se suman alrededor de 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores del sector privado y autónomos en una situación similar.

Para estos últimos, el programa también prevé herramientas específicas. Entre ellas, una línea de financiamiento del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a más largo plazo y con tasas más bajas, así como acuerdos con cámaras empresariales y entidades financieras para ampliar las opciones de consolidación de pasivos. También se sumarán iniciativas del Banco Solidario, orientadas a personas con ingresos informales o inestables.

“Se busca ofrecer una alternativa que permita recuperar margen en el ingreso disponible”, señaló Coudannes, al tiempo que remarcó el crecimiento de la morosidad, tanto en el sistema financiero tradicional como en plataformas no bancarias.

En cuanto al acceso, los empleados públicos y jubilados deberán iniciar el trámite de manera online a través del portal provincial, mientras que los trabajadores privados y autónomos deberán gestionar la solicitud mediante las entidades financieras correspondientes, con seguimiento oficial.