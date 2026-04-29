Monjes budistas detenidos con más de 110 kilos de cannabis en un aeropuerto de Sri Lanka

Un grupo de 22 monjes budistas fue detenido en Sri Lanka tras ser sorprendido con más de 110 kilos de cannabis en su equipaje al arribar al Aeropuerto Internacional Bandaranaike, en la capital Colombo. Se trata de la mayor incautación de drogas registrada hasta el momento en esa terminal aérea.

El procedimiento se realizó luego de un aviso confidencial que permitió a las autoridades interceptar al grupo, que regresaba de un viaje a Tailandia. En la inspección, se detectó que cada uno transportaba más de cinco kilos de cannabis ocultos en valijas con dobles fondos especialmente acondicionados. El cargamento tendría un valor superior a los 3,4 millones de dólares en el mercado ilegal.

Según informaron fuentes oficiales, los monjes —en su mayoría jóvenes en formación— habían viajado el 22 de abril con gastos cubiertos por un patrocinador cuya identidad aún no fue revelada. A partir de este dato, la Oficina de Narcóticos investiga si el caso está vinculado a redes de tráfico de drogas.

En Sri Lanka, el cannabis es ilegal y la legislación prevé penas severas para este tipo de delitos, que pueden incluir multas, prisión e incluso la pena de muerte en los casos más graves.

Tras la detención, los sospechosos fueron puestos a disposición judicial y comparecieron ante un tribunal en la ciudad de Negombo. En paralelo, la policía también arrestó a otro religioso señalado como posible organizador de la maniobra, quien habría intentado darse a la fuga antes de ser localizado.

Las autoridades indicaron que el grupo había permanecido varios días en Bangkok y transportaba una variedad de cannabis conocida como “kush”. Parte de la droga fue hallada oculta entre útiles escolares y otros objetos personales.

Como parte de la investigación, también se analizan los teléfonos de los detenidos, donde se encontraron imágenes del viaje. No obstante, voceros policiales señalaron que existe la posibilidad de que algunos de los involucrados no supieran exactamente qué llevaban en su equipaje.

El caso generó fuerte repercusión, ya que sería la primera vez que un grupo de monjes budistas es detenido en el país bajo sospecha de contrabando de drogas a través de un aeropuerto internacional.