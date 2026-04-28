El Senado de Estados Unidos bloqueó una resolución impulsada por legisladores demócratas que buscaba impedir que el presidente Donald Trump avance en acciones militares contra Cuba sin la aprobación del Congreso.

La votación, que resultó con 51 votos a favor y 47 en contra, no alcanzó los mecanismos necesarios para avanzar, en un escenario marcado por la división partidaria. Desde el bloque republicano argumentaron que no existen hostilidades activas contra la isla, por lo que consideraron innecesaria la medida.

Uno de los principales impulsores del proyecto, el senador demócrata Tim Kaine, sostuvo que ciertas políticas de Washington —como los intentos de restringir el envío de combustible a Cuba— podrían interpretarse como acciones de carácter militar. “Si alguien le hiciera a Estados Unidos lo que nosotros le estamos haciendo a Cuba, sin duda lo consideraríamos un acto de guerra”, expresó antes de la votación.

El debate se da en un contexto de creciente tensión entre ambos países, luego de que el gobierno estadounidense declarara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y adoptara medidas económicas y comerciales más estrictas.

En ese marco, distintos análisis y coberturas internacionales —como las difundidas por agencias y medios citados en el debate público— también mencionan que, durante la actual administración, se habrían desarrollado acciones militares o intervenciones en otros escenarios internacionales sin autorización del Congreso, en el marco de discusiones más amplias sobre los alcances de los poderes del Ejecutivo en política exterior. Estas afirmaciones forman parte del debate político y mediático en Estados Unidos.

Por su parte, desde la Casa Blanca sostienen que las decisiones adoptadas se encuadran dentro de las facultades del presidente como comandante en jefe, especialmente en situaciones que consideran vinculadas a la seguridad nacional.

Mientras tanto, el Congreso continúa discutiendo iniciativas similares vinculadas a otros escenarios internacionales, en medio de un debate recurrente sobre los límites del poder presidencial en materia militar.