Se cumplen 23 años de la inundación de 2003: memoria, dolor y un reclamo que sigue vigente

Este 29 de abril se cumplen 23 años de la inundación de 2003, una de las mayores catástrofes que afectó a la ciudad de Santa Fe y que dejó una marca profunda en su historia reciente.

Aquel día, el río Salado desbordó tras la ruptura de una defensa inconclusa, anegando más de un tercio del ejido urbano en pocas horas y afectando a más de 40 barrios. La magnitud del desastre obligó a miles de personas a abandonar sus hogares, muchas de ellas sin posibilidad de regresar.

El saldo oficial fue de 23 víctimas fatales, aunque distintos organismos sostienen que las consecuencias fueron mucho más amplias, con más de un centenar de fallecimientos vinculados de manera directa e indirecta a la tragedia.

A más de dos décadas, el hecho sigue siendo recordado no solo por su impacto social, sino también por las responsabilidades políticas y estructurales que fueron señaladas en su momento. En ese marco, desde el movimiento de inundados se insiste en la consigna “23 años gritando la verdad del crimen hídrico”, como síntesis de un reclamo que continúa vigente.

En este nuevo aniversario, la memoria colectiva vuelve a ponerse en primer plano, con distintas acciones impulsadas por organizaciones y vecinos que buscan mantener presente lo ocurrido y evitar que se repita.

Entre ellas, se realizará una marcha que partirá desde la Plaza del Soldado hacia la Plaza 25 de Mayo, donde tendrá lugar el acto central, además de otras actividades culturales y espacios de reflexión.

A 23 años de la tragedia, la inundación de 2003 permanece como una herida abierta, que interpela no solo al pasado, sino también al presente y al futuro en materia de planificación, prevención y responsabilidad estatal.