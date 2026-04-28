Modus Vivendi presenta “Suite de Teatro Breve” en el Centro Cultural

Por Santotomealdía



El próximo jueves 30 de abril, a las 21 horas, se presentará la obra “Suite de Teatro Breve” en el Centro Cultural “12 de Setiembre”, una propuesta escénica a cargo de la Compañía Teatral Modus Vivendi que reúne distintas piezas de comedia en formato breve.

El espectáculo propone una sucesión de obras cortas, independientes entre sí, cada una con su propio desarrollo y desenlace, pero integradas en una dinámica general que busca mantener el ritmo y captar la atención del público a lo largo de toda la función.

Según se informó, las piezas abordan una variedad de géneros dentro de la comedia, lo que aporta diversidad y permite ofrecer una experiencia teatral ágil y entretenida.

El elenco está integrado por Juan Carlos Bella, Osvaldo Frutos, Carlos Villarruel, Noel Méndez, Flavia Crocce, Leticia Cumini, Beatriz Sartore, María Eugenia Bianchi, Cota Maximino, Marcela Giovanini, María Galiano, Bibi Pilone y Pamela Bavera Menotti.

En el aspecto técnico, Felipe Maillier estará a cargo del sonido y la iluminación, mientras que Candelaria Rivoira se desempeña como asistente de dirección. La dirección general corresponde a Quique Maillier.

Las entradas generales tendrán un valor de $5.000.