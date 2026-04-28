Prorrogan la detención del joven acusado de promover apuestas ilegales desde El Paso

Por Santotomealdía

La justicia dispuso prorrogar la detención de Aaron T., el joven de 25 años al que se investiga por la captación ilegal de juegos de azar y de apuestas no autorizadas a través de las redes sociales. La medida regirá por un plazo máximo de 15 días contados desde el pasado viernes, cuando el imputado fue aprehendido en el marco de un allanamiento que se realizó en su vivienda del barrio El Paso.

Así lo decidió el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia llevada a cabo este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde el magistrado aceptó el planteo realizado por el fiscal Roberto Olcese con el objetivo de concretar diligencias necesarias para avanzar en la investigación. Finalizado ese período, se debatirán las cautelares que se le impondrán al imputado.

Vale recordar que Aaron T. es investigado por tres hechos ilícitos denunciados por la Lotería de Santa Fe. Según precisó el fiscal todos fueron cometidos entre diciembre de 2025 y abril de este año.

Por los primeros de ellos, Olcese le atribuyó al imputado la coautoría del delito de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente. En tanto, por los ilícitos cometidos este año, el funcionario del MPA le endilgó la autoría de organización y promoción de un sistema de captación de apuestas no autorizadas.