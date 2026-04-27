Santa Fe: detuvieron a dos policías por pedir coima para devolver una moto

Por Santotomealdía



Dos policías de la Comisaría 8° de Santa Fe fueron aprehendidos acusados de pedir dinero a un particular a cambio de devolverle una motocicleta, en el marco de un procedimiento que derivó además en el relevo de 11 efectivos de esa dependencia.

La maniobra fue desarticulada por la División Asuntos Internos, que montó una entrega controlada tras la denuncia del damnificado. El operativo se concretó el viernes, cuando los investigadores irrumpieron en la seccional y detuvieron a los dos agentes involucrados en el presunto hecho de coima.

Según se informó, el caso se inició cuando un hombre que intentaba recuperar su moto retenida en la comisaría fue contactado por efectivos policiales que le exigieron dinero para concretar la devolución. Lejos de acceder, decidió realizar la denuncia formal, lo que permitió avanzar con la investigación.

El procedimiento tuvo un fuerte impacto institucional. Desde la Unidad Regional I se dispuso el relevo completo de un tercio de guardia, lo que incluye a 11 efectivos, además del desplazamiento de la Jefatura de la Estación Norte, en una medida de alcance significativo dentro de la estructura policial.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, desde donde se ordenó la aprehensión de los dos policías y el secuestro de los elementos vinculados a la investigación. En los próximos días se realizará la audiencia imputativa, donde se formalizarán las acusaciones.