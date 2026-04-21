La Fórmula 1 introduce cambios en el reglamento para mejorar el rendimiento y la seguridad

La Fórmula 1 anunció este lunes una serie de modificaciones en el reglamento con el objetivo de mejorar el rendimiento en la clasificación y reforzar la seguridad de los pilotos durante las carreras. Los cambios comenzarán a implementarse a partir del Gran Premio de Miami, previsto para el primer fin de semana de mayo, luego del receso generado por las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita.

Las nuevas disposiciones apuntan principalmente a la gestión de la energía y el uso de la batería, aspectos que habían sido cuestionados tanto por equipos como por fanáticos en el inicio de la temporada. En ese sentido, la categoría busca optimizar el rendimiento de los monoplazas sin afectar el espectáculo en pista.

En la instancia de clasificación, se definieron ajustes en los parámetros de energía, entre ellos la reducción de la recarga máxima de 8 MJ a 7 MJ, con el objetivo de evitar una acumulación excesiva y promover una conducción más constante a alta velocidad. Además, se incrementó la potencia del super clipping a 350 kW, lo que reduce los tiempos de recarga y la exigencia para los pilotos. También se amplió de ocho a doce el número de carreras en las que se podrán aplicar límites alternativos de energía.

Para las carreras, uno de los puntos centrales es la limitación del Boost a +150 kW, lo que busca evitar diferencias bruscas de rendimiento entre los autos. En paralelo, el sistema MGU-K mantendrá los 350 kW en zonas clave de aceleración, pero se reducirá a 250 kW en otros sectores del circuito, con la intención de equilibrar velocidades sin eliminar oportunidades de sobrepaso.

En cuanto a la largada, se implementará un nuevo sistema capaz de detectar vehículos con baja aceleración al momento de la partida. En esos casos, el sistema activará automáticamente el MGU-K para garantizar un nivel mínimo de salida y reducir riesgos. Además, se incorporarán luces intermitentes de advertencia para alertar a los pilotos que circulan detrás, junto con un ajuste en el contador de energía al inicio de la vuelta de formación.

Finalmente, en condiciones de lluvia, se aplicarán mejoras orientadas a la seguridad y el control de los autos. Se elevará la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos intermedios, se limitará el despliegue del ERS para reducir el par motor y se simplificarán los sistemas de luces traseras, con el objetivo de mejorar la visibilidad en pista.