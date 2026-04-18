Colón se mide ante Morón en un duelo exigente como visitante

Colón visitará este sábado a Deportivo Morón desde las 15:30, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la décima fecha de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y será televisado por LPF Play.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán buscará un nuevo triunfo que le permita sostenerse en lo más alto de la tabla, en un arranque de torneo que lo tiene como uno de los protagonistas.

Para este compromiso, el DT se vio obligado a realizar modificaciones en la formación debido a algunas bajas por lesión. Emanuel Beltrán ingresará en lugar de Mauro Peinipil, mientras que Lucas Cano ocupará el puesto de Julián Marcioni. Este último cambio generó cierta sorpresa, ya que Matías Godoy aparecía como una de las principales alternativas.

En cuanto a las probables formaciones, Deportivo Morón saldría con Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Tomás Ramírez, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn y Juan Manuel Olivares; Franco Fagúndez y Ezequiel Bulacio.

Por su parte, Colón lo haría con Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Conrado Ibarra; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

El Sabalero intentará hacer un buen partido fuera de casa y sumar tres puntos clave para seguir liderando el campeonato, en un duelo que promete ser exigente ante un rival que suele hacerse fuerte en su estadio.