La Comisión de pymes de Diputados de la Nación convocó a instituciones del sector ante la "situación desesperante" que atraviesa

​El presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Farías (bloque Provincias Unidas), anunció que iniciarán una serie de encuentros con entidades representativas del sector, "para conocer en profundidad la situación que atraviesan las pymes y construir consensos, con las diferentes fuerzas políticas, para sancionar, con celeridad, iniciativas que ayuden a dar solución a algunas de las problemáticas que atraviesan las empresas nacionales".

​El cronograma de reuniones se acordó este lunes en la Comisión y comenzará formalmente el martes 21, con un encuentro conjunto con la Comisión de Comercio. En esta primera instancia, se recibirá a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), "que asistirá con delegados de todas las provincias y regiones del país para exponer la realidad federal del sector", señaló Farías.

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​En este sentido, el diputado destacó la urgencia de abrir las puertas del Congreso a quienes sostienen la mayor parte del empleo en el país: "Las instituciones nos están solicitando ser escuchadas para manifestar su situación. La gravedad de muchas de las cuestiones que están viviendo amerita que rápidamente le demos lugar a ese pedido. Queremos que la Cámara de Diputados sea la caja de resonancia de lo que atraviesan las pymes".

​Asimismo, el legislador hizo hincapié en la importancia de las economías regionales, subrayando que se ​busca "conocer el impacto de la coyuntura y el rol fundamental de las pymes allí".

La agenda de reuniones de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas continuará la semana siguiente, "recibiendo a otras cámaras específicas, porque la situación en gran cantidad de rubros es desesperante. Necesitamos lograr consensos para sancionar iniciativas que den solución a sus problemáticas".

​Como puntos críticos que requieren tratamiento legislativo y que serán analizados junto a los referentes del sector, Farías enumeró "el impacto de la importación indiscriminada de productos, trabas burocráticas que dificultan la realización de algunos trámites y las limitaciones de programas actuales impulsados por el gobierno nacional, como el RIMI, que no logra aplicarse en todas las empresas porque han puesto montos iniciales muy altos para algunas categorías de pymes, para ser considerados los proyectos".

​"Hay cuestiones puntuales que estamos viendo en el marco de la Comisión y que queremos darles rápido tratamiento", concluyó el diputado santafesino.