De la mano de Simeone, Atlético Madrid eliminó a Barcelona y está en semifinales

Atlético de Madrid cayó 2-1 ante Barcelona en el estadio Metropolitano, pero igualmente logró la clasificación a las semifinales de la Champions League gracias al 2-0 conseguido en el partido de ida en el Camp Nou. El equipo dirigido por Diego Simeone dejó atrás una serie muy exigente y volvió a meterse entre los cuatro mejores de Europa.

El resultado también marcó el final de un invicto histórico: el “Colchonero” no había perdido como local en eliminatorias europeas desde la llegada de Simeone, una racha que se extendía a 20 partidos y que fue cortada por el conjunto catalán.

Más allá de la derrota, el clima en el Metropolitano fue de festejo. Los hinchas acompañaron en gran número y celebraron la clasificación tras una serie cargada de tensión, que volvió a mostrar ese sello característico del Atlético: sufrimiento, resistencia y eficacia en los momentos clave.

El partido fue intenso y cambiante. Barcelona salió decidido a revertir la serie y, con presión alta y buen manejo de pelota, generó peligro desde el inicio. El joven Lamine Yamal fue uno de los más desequilibrantes en ataque, obligando a intervenir en varias oportunidades al arquero Juan Musso, que terminó siendo una de las figuras de la noche.

El conjunto catalán logró ponerse 2-0 y empatar la serie, pero no pudo sostener ese impulso. En ese tramo, Musso fue determinante con varias atajadas clave que evitaron que la diferencia se ampliara.

Con el correr de los minutos y algunos ajustes desde el banco, Atlético logró equilibrar el trámite. El desgaste del rival y los cambios introducidos por Simeone permitieron que el equipo encontrara espacios para responder.

El descuento llegó tras una contra bien ejecutada: Antoine Griezmann asistió a Marco Llorente, quien envió un centro rasante que Ademola Lookman empujó al gol para el 1-2 definitivo. Ese tanto resultó suficiente para sellar el pase a semifinales.

Tras el encuentro, Simeone valoró la capacidad de su equipo para sostenerse en una serie compleja y destacó la necesidad de competir ante un rival de jerarquía: remarcó que, ante un equipo como Barcelona, la única forma de enfrentarlo es intentando atacarlo, aunque muchas veces el dominio del balón del rival obliga a replegarse.

En una eliminatoria que tuvo cinco cruces en poco más de dos meses, Barcelona logró imponerse en varios de ellos, pero Atlético volvió a mostrar su fortaleza en este tipo de instancias y terminó avanzando de ronda, fiel a su estilo.