Boca goleó a Barcelona y manda en su grupo de la Libertadores

Boca goleó 3 a 0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, y se subió a lo más alto de la zona con puntaje ideal. El equipo dirigido por Claudio Úbeda resolvió el partido con autoridad en el complemento, luego de un inicio más equilibrado.

Los goles del triunfo llegaron en momentos clave: el defensor Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo, mientras que Santiago Ascacibar amplió a los 36 del segundo y Ander Herrera selló la goleada en tiempo de descuento.

El arranque del encuentro mostró a un Boca impreciso, que cedió la iniciativa a la visita. De hecho, la primera situación fue para Barcelona, con un remate de Darío Benedetto que exigió al arquero Agustín Marchesín. Sin embargo, el partido tuvo un momento sensible a los 12 minutos, cuando el propio Marchesín debió salir lesionado y fue reemplazado por Leandro Brey.

Con el correr de los minutos, el “Xeneize” logró acomodarse en el campo y empezó a encontrar espacios, principalmente por las bandas. Miguel Merentiel se mostró activo en ataque y generó las primeras aproximaciones claras, en un trámite que fue ganando en intensidad.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos, tras un centro desde la izquierda de Lautaro Blanco que encontró a Di Lollo dentro del área. El defensor conectó de cabeza y puso el 1-0 con el que Boca se fue al descanso.

En el segundo tiempo, el equipo local dio un paso adelante y mostró su mejor versión. Con mayor control del balón y presencia en campo rival, fue inclinando el juego ante un Barcelona que empezó a ceder terreno.

El dominio se tradujo en el segundo gol a los 36 minutos, nuevamente tras una jugada por izquierda de Blanco, que envió un centro preciso para el cabezazo de Ascacibar. Ya en tiempo de descuento, Herrera aprovechó un rebote en la puerta del área y definió con un remate cruzado para el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Boca suma seis puntos en dos presentaciones y lidera su grupo. En la próxima fecha, visitará a Cruzeiro el martes 28 de abril, mientras que Barcelona intentará recuperarse cuando reciba a Universidad Católica de Chile.