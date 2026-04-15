Con una contundente victoria, Boca se afirma en la Copa Libertadores

Boca vivió una noche ideal en La Bombonera al imponerse por 3-0 ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, resultado que le permite mantenerse con puntaje ideal en el certamen y llegar en alza al Superclásico del próximo domingo. El equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró autoridad durante todo el encuentro y se quedó con una victoria sin atenuantes.

Con goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera, el Xeneize dominó las acciones y generó múltiples situaciones de peligro, consolidando una mejora futbolística que ya lleva doce partidos sin derrotas. Sin embargo, la jornada dejó una preocupación: la lesión de Agustín Marchesín, quien debió abandonar el campo entre lágrimas.

El conjunto local impuso condiciones de principio a fin y encontró en Milton Delgado y Ascacíbar a dos de sus figuras más destacadas. El mediocampista, además de su despliegue, logró marcar tras reiteradas llegadas al área rival, siendo clave en el desarrollo del partido.

La nota negativa fue la salida de Marchesín, quien al retirarse expresó: "Me rompí la rodilla", generando incertidumbre de cara a lo que viene. En su lugar ingresó Leandro Brey.

Con este triunfo, Boca lidera su grupo con seis unidades y tendrá su próximo compromiso internacional el 28 de abril ante Cruzeiro como visitante. Antes, deberá afrontar uno de los partidos más esperados: el Superclásico frente a River, que se jugará este domingo a las 17 en el Monumental.