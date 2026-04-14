Continúa el Ciclo de Cine con la proyección de “Mátate Amor”

La Municipalidad informó que este martes se realizará una nueva función del Ciclo de Cine, que se lleva adelante de manera semanal en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Setiembre” (25 de Mayo 1940).

En esta oportunidad se proyectará “Mátate Amor”, dirigida por Lynne Ramsay (Estados Unidos, 2025), una película de drama y thriller psicológico. La función comenzará a las 20 horas y está destinada a mayores de 13 años. Como es habitual, la entrada será libre y gratuita.

La historia sigue a Grace y Jackson, una joven pareja que se muda desde Nueva York a una casa heredada en el campo. En ese nuevo entorno, y junto a su bebé recién nacido, Grace atraviesa un proceso de búsqueda personal marcado por el aislamiento. A partir de esa experiencia, la protagonista inicia un recorrido de reconstrucción en el que la fortaleza y la imaginación cobran un rol central.

La propuesta es organizada de manera conjunta con Cine Club Santa Fe y tiene como objetivo acercar al público producciones destacadas del cine internacional. Desde el Municipio recordaron que el ciclo forma parte de una propuesta cultural que busca ofrecer a los vecinos de Santo Tomé una selección variada de cine de calidad, promoviendo el acceso a expresiones artísticas contemporáneas en la ciudad.