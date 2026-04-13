Lanús venció a Banfield con un gol agónico y se quedó con el clásico del sur

Lanús se quedó con el clásico del sur al vencer por 1-0 a Banfield en La Fortaleza, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un partido marcado por la paridad y la tensión hasta el final.

El encuentro, que tuvo pocas situaciones claras, se definió recién sobre el cierre, cuando el colombiano Yoshan Valois —ingresado desde el banco— apareció para marcar el único tanto de la noche.

A los 89 minutos, el delantero conectó el balón y lo envió al fondo de la red, desatando el festejo de los hinchas granates en un estadio que explotó en el tramo final.

Un gol para la historia

El tanto de Valois no solo significó el triunfo, sino que además rompió una marca histórica: se convirtió en el gol ganador más tardío en un clásico del sur en los últimos 22 años.

El antecedente más cercano de una definición tan agónica se remontaba al 18 de abril de 2004, cuando Ariel Graziani le dio la victoria a Lanús en tiempo de descuento.

Un clásico cerrado

El desarrollo del partido estuvo lejos de ofrecer brillo. Ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado y con pocas luces futbolísticas, donde las defensas se impusieron durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, Lanús encontró la diferencia en una de las últimas jugadas.

Una racha que se consolida

El triunfo también refuerza el buen presente del conjunto granate en este tipo de cruces, especialmente jugando como local.

En ese sentido, el equipo volvió a festejar en su estadio en un clásico, algo que en años anteriores había sido esquivo y que ahora comienza a consolidarse como una tendencia.

De este modo, Lanús se quedó con un triunfo de alto valor simbólico, en un clásico que volvió a definirse “en el último suspiro”.