El Municipio realiza evaluaciones nutricionales infantiles en distintos barrios

La Municipalidad informó que llevará adelante durante el mes de abril nuevas jornadas de evaluaciones nutricionales, socioambientales y parasitológicas en distintos barrios de la ciudad, en el marco del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil.

La iniciativa tiene como objetivo detectar de manera temprana situaciones que puedan afectar la salud de niñas y niños, no solo vinculadas a la desnutrición, sino también al sobrepeso, la obesidad y otros desequilibrios alimentarios que inciden en su desarrollo.

Según se informó, estas evaluaciones forman parte de un abordaje integral que incluye, además del diagnóstico inicial, el seguimiento de cada caso, la orientación a las familias y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

Las jornadas están destinadas a bebés y niños de hasta 12 años y se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con el siguiente cronograma:

En barrio 12 de Septiembre , las actividades se realizarán en la vecinal ubicada en L. de la Torre 3589 , los días 14 de abril de 9 a 11.30 y 16 de abril de 14 a 16.30 .

, las actividades se realizarán en la , los días . En barrio Los Hornos , tendrán lugar en el espacio “Casa María José” , en la zona de la bajada del puente, el 21 de abril de 9 a 11.30 y el 24 de abril de 14 a 16.30 .

, tendrán lugar en el espacio , en la zona de la bajada del puente, . Por su parte, en barrio Las Vegas, las evaluaciones se llevarán a cabo en el Centro de Salud “Lisandro de la Torre” (Seguí 3509), los días 28 y 30 de abril, en ambos casos de 9 a 11.30.

De las actividades participan equipos de la Dirección de Bienestar Comunitario, profesionales de la salud, integrantes de la cátedra de Parasitología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral —en el marco de programas de extensión— y la Asociación Civil Manitos Solidarias.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas instancias para el cuidado de la salud integral de la infancia e invitaron a las familias a acercarse y participar de las jornadas. Asimismo, remarcaron que el trabajo se realiza de manera articulada con distintos actores de la comunidad, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación saludable, adecuada y accesible.