Se conoció el grado de lesión del “Cuti” Romero que enciende la alarma en la Selección

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero sufrió una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha y, si bien el diagnóstico llevó alivio en comparación con los temores iniciales, deberá afrontar una recuperación de entre seis y ocho semanas que lo deja al límite de cara al Mundial 2026.

Los estudios realizados por el Tottenham confirmaron que la lesión no reviste gravedad, lo que abre una ventana de optimismo a poco más de dos meses del debut de la Selección argentina ante Argelia. Sin embargo, el margen de recuperación es ajustado y obliga al zaguero a encarar una carrera contrarreloj para llegar en condiciones.

La preocupación se había instalado el domingo, cuando Romero debió salir reemplazado entre lágrimas durante la derrota de su equipo frente a Sunderland. La jugada fue tan impactante como inquietante: en una acción defensiva, el cordobés chocó con su propio arquero, Antonín Kinský, y quedó tendido en el campo tras un fuerte golpe en la rodilla.

Aunque intentó continuar, rápidamente evidenció molestias al apoyar la pierna y pidió el cambio. Aun así, pudo retirarse por sus propios medios, un gesto que en ese momento aportó algo de tranquilidad mientras se aguardaban los estudios médicos.

Más allá de que el cuadro no es de gravedad, la situación mantiene en alerta al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Romero es una pieza central en la defensa argentina y uno de los pilares del ciclo, con protagonismo en los títulos de la Copa América 2021 y 2024, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima.

Su eventual falta de ritmo competitivo al momento de la convocatoria abre interrogantes, aunque, por su importancia dentro del equipo, su presencia en la lista no estaría en discusión. De todos modos, el entrenador deberá evaluar variantes y definir si suma otro defensor a la nómina definitiva, que deberá presentarse a fines de mayo.

En principio, el central no llegaría a disputar la fecha FIFA de junio, en la que Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en la antesala del Mundial, lo que limita aún más su preparación.

A este panorama se suma la situación de Lautaro Martínez, quien recientemente sufrió una recaída muscular en el sóleo izquierdo y estará fuera de las canchas por al menos dos semanas. El delantero del Inter arrastra una seguidilla de problemas físicos en las últimas semanas, lo que también genera preocupación en el entorno de la Selección.

Con el Mundial cada vez más cerca, cualquier inconveniente físico adquiere mayor relevancia y obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución de sus principales figuras.