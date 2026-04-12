Colón le ganó a Racing de Córdoba y quedó puntero en soledad

Colón derrotó 1-0 a Racing de Córdoba por la novena fecha y quedó puntero en soledad de la Zona A.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán sumó su tercera victoria consecutiva y alcanzó los 17 puntos, sacando ventaja sobre sus principales perseguidores, Defensores de Belgrano y Deportivo Morón.

Dominio y situaciones desde el inicio

Desde el arranque, Colón impuso condiciones con presión alta e intensidad, generando las situaciones más claras del primer tiempo. La vía aérea fue uno de los principales recursos, con Federico Lértora como protagonista en dos oportunidades de cabeza que estuvieron cerca de abrir el marcador.

Sin embargo, la visita también tuvo su chance más peligrosa en esa etapa, cuando Machado quedó de cara al gol, pero el remate dio en el palo y mantuvo el cero.

El gol que definió el partido

En el complemento, Colón mantuvo la iniciativa y continuó buscando el gol. La jugada decisiva llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Conrado Ibarra fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal.

Ignacio Lago se hizo cargo de la ejecución y convirtió con seguridad el 1-0, que terminaría siendo definitivo. El delantero volvió a ser determinante y marcó por segunda fecha consecutiva desde los doce pasos.

Paredes sostuvo la ventaja

En el tramo final, el equipo tuvo que sostener la diferencia y allí apareció la figura de Tomás Paredes, quien respondió en momentos clave para mantener el arco en cero.

El arquero intervino con una gran atajada tras un tiro libre peligroso y, sobre el final, evitó el empate con una reacción decisiva que generó la ovación del público.

Incluso en tiempo de descuento, Colón tuvo la posibilidad de liquidarlo de contraataque, pero no logró ampliar la ventaja y el resultado se mantuvo abierto hasta el cierre.

Lo que viene

Con este resultado, el Sabalero se consolida como uno de los protagonistas del torneo y llega en alza a su próximo compromiso.

En la próxima fecha, visitará a Deportivo Morón el sábado 18 de abril, en un duelo directo que puede empezar a marcar el rumbo de la Zona A.