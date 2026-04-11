Unión falló en el cierre y perdió sobre la hora con Estudiantes en La Plata

A Unión se le escapó la posibilidad de dar un gran golpe en La Plata y terminó cayendo 2-1 ante Estudiantes en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón se había puesto en ventaja con un gol de Marcelo Estigarribia, pero en el complemento el local lo dio vuelta con tantos de Fabricio Pérez y Mikel Amondaraín, en tiempo de descuento.

El encuentro tuvo a Unión como protagonista durante largos pasajes, aunque no logró sostener la ventaja ni capitalizar su dominio cuando tuvo el partido a favor. Si bien en el inicio le costó hacer pie ante un Estudiantes que intentaba manejar la pelota, fue creciendo con el correr de los minutos. La presión de Cristian Tarragona complicó la salida del fondo local y, con el aporte de Julián Palacios y Brahian Cuello, el equipo santafesino empezó a inquietar.

A los 35 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador: Palacios desbordó y metió un centro preciso para Estigarribia, que ganó de cabeza y puso el 1-0. Unión se mostró sólido y aprovechó las dudas defensivas del “Pincha”, que se fue al descanso en desventaja y con el malestar de su gente.

En el complemento, el conjunto rojiblanco mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la diferencia, ante un rival que mostraba desconcierto. Sin embargo, el desarrollo cambió a los 14 minutos, cuando Brian Aguirre desbordó por derecha y asistió a Fabricio Pérez para el empate.

El gol golpeó a Unión en su mejor momento. A partir de allí, el partido se hizo más parejo, con Estudiantes empujando y el equipo de Madelón intentando sostener su propuesta, aunque con menor claridad en los metros finales.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe final: en tiempo de descuento, Mikel Amondaraín apareció para empujar la pelota y decretar el 2-1 definitivo, dejando sin nada a Unión.

La derrota corta una buena racha del conjunto santafesino y lo obliga a reacomodarse en la pelea por los puestos de clasificación, en un partido donde había hecho méritos para llevarse al menos un punto.