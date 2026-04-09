Por primera vez, Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial

La Argentina tendrá por primera vez en su historia tres árbitros principales en un Mundial, luego de la designación de Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera para la próxima edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia de tres jueces marca un hecho inédito para el arbitraje nacional, ya que históricamente los países contaban con uno o dos representantes en este rol. La ampliación responde al aumento de selecciones participantes y la mayor cantidad de partidos en el certamen.

En cuanto a la experiencia, será el debut mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya tuvo participación en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros: Suiza-Camerún, Portugal-Corea del Sur (fase de grupos) y Marruecos-Portugal (cuartos de final).

Además de los árbitros principales, también habrá presencia argentina en otros roles. Fueron designados como árbitros asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo formará parte del equipo de VAR.

En los últimos días, Tello había generado preocupación tras sufrir una lesión en la rodilla durante el repechaje entre Congo y Jamaica, encuentro en el que debió salir entre lágrimas. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la dolencia no era de gravedad.

En aquel partido, su reemplazo fue Darío Herrera, quien se desempeñaba como cuarto árbitro y ahora también integrará la nómina principal de jueces para la cita mundialista.