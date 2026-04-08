Informan trabajos de mantenimiento y bacheo en calle República de Chile

La Municipalidad informó que se están llevando a cabo tareas de mantenimiento de calzada y trabajos de bacheo en un sector de calle República de Chile. Según se detalló, la obra incluye al tramo comprendido entre las vías del ferrocarril (a la altura de Castelli) y Saavedra (Acceso Norte).

Si bien no se conoce con exactitud cuándo finalizarán las tareas, desde el Municipio indicaron que se extenderán durante los próximos días. Por este motivo, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en el lugar.

Asimismo, recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar demoras.

Finalmente, desde el gobierno local subrayaron que esta intervención forma parte de “las acciones permanentes que se desarrollan para mejorar la transitabilidad y las condiciones de circulación en distintos sectores de la ciudad”.