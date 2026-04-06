Vecinos de Villa Luján advierten que podrían iniciar acciones legales por el agua

Por Santotomealdía



Vecinos del sector abastecido por la cisterna Luján Oeste, especialmente de Villa Luján, evalúan iniciar acciones legales ante la falta de respuestas por la calidad del agua, luego de la manifestación realizada la semana pasada.

La presidenta de la vecinal Villa Luján, Danisa Robledo, confirmó que el reclamo sigue vigente y que la situación continúa siendo crítica en algunos sectores. “Hay días con muy baja presión y en algunos lugares directamente no hay agua”, explicó en declaraciones a Nova al Día, por radio Nova 97.5.

En ese sentido, remarcó que la principal preocupación de los vecinos pasa por la calidad del suministro, ya que —según indicó— actualmente reciben agua de perforación clorada, sin el funcionamiento de la planta potabilizadora. “Queremos que el Municipio nos diga si el agua es apta para consumo humano”, sostuvo.

El planteo fue formalizado a través de una nota presentada el pasado 13 de marzo, en la que solicitaron análisis físico-químicos y bacteriológicos, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas. “Estamos por cumplir un mes sin ningún tipo de información”, advirtió.

Robledo también señaló episodios recientes que generaron mayor preocupación, como la aparición de agua con coloración “tipo ladrillo”, atribuida —según indicó— a un exceso de cloro. “No se puede tomar, ni usar para bañarse o lavar ropa”, afirmó.

En cuanto a la situación técnica, indicó que el equipamiento de la planta potabilizadora ya se encuentra en la ciudad desde hace casi dos meses, pero que su puesta en funcionamiento depende de trabajos pendientes por parte de la Empresa Provincial de la Energía, sobre los cuales no hay novedades.

Además, explicó que Villa Luján es el sector más afectado, ya que en otros barrios el suministro se mezcla con agua de red, lo que atenúa los problemas.

Frente a este escenario, los vecinos comenzaron a analizar medidas legales. “Nos pusimos en contacto con la abogada de la vecinal para ver qué acciones podemos tomar. Es imposible vivir así”, expresó Robledo.

También advirtió sobre el impacto social de la situación: “Hay gente que no puede comprar agua y termina consumiendo esta agua”, señaló.

El reclamo se da en un contexto donde, pese a la puesta en funcionamiento de la cisterna Luján Oeste para mejorar la presión, persisten fuertes cuestionamientos sobre la calidad del servicio y la falta de información oficial.